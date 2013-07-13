«Батькивщина» обвиняет Попова в доведении Киева до коллапса

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Авторы заявления напоминают, что «сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обвинил Объединенную оппозицию «Батькивщина» в якобы непрофессионализме и работе против киевлян». «Хотим напомнить жителям столицы, что именно при ставленнике Виктора Януковича, члене Партии регионов Александре Попове, в Киеве начался настоящий коллапс, бесхозяйственность и тотальная коррупция», - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что «вместо того, чтобы спасать наш город от снега и многочасовых автомобильных пробок, этот «профессионал» именно в то время отдыхал в Вене. Именно при его деятельности, а точнее преступном бездействии, из городского бюджета похищаются сотни миллионов долларов, строятся дороги и развязки, которые в несколько раз дороже, чем в европейских странах, продолжается грабёж простых киевлян из-за монопольно высоких тарифов с низким качеством услуг».

«Именно правительство Януковича-Азарова-Попова забрало у киевлян заработанные ими деньги и перераспределило их в интересах олигархов из Донецка и Луганска», - отмечают в «Батькивщине» и добавляют: «Разумеется, что ни желания, ни политической воли прекратить это у президента Украины Виктора Януковича нет. Как нет такого желания и у Александра Попова и «регионального» большинства в Киевском городском совете, которые во что бы то ни стало хотят остаться возле бюджетного «корыта» и не допустить законных выборов Киевского городского головы и Киевского городского совета».

При этом в заявлении подчеркивается, что «Объединенная оппозиция «Батькивщина» будет и в дальнейшем отстаивать права киевлян, не допустит проведения пленарных заседаний нелегитимного горсовета и сделает все возможное, чтобы киевляне смогли избрать себе власть».

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Как сообщал УНИАН, 11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что по закону срок его полномочий истек 2 июня.

Сегодня, 12 июля, председатель Киевской городской государственной администрации Попов обвинил оппозицию в "ограблении Киева" и политическом бандитизме. Он подчеркнул, что за последние годы в Киеве не было подобных событий, которые имели место вчера. "Я бы назвал это как ограбление Киева, именно ограбление, потому что сессия, которая вчера планировалась была направлена на решение социальных вопросов и вопросов инфраструктуры", - подчеркнул он.