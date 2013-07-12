Украинцы могут ехать в Панаму без виз

Как сообщается на Правительственном портале, двустороннее межправительственное Соглашение об отмене виз было подписано 26 сентября 2012 года в г. Нью-Йорк министрами иностранных дел Украины и Республики Панама в рамках 67-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Положениями Соглашения предусматривается установление на принципах взаимности безвизового режима поездок для граждан государств обеих сторон в течение срока, который не превышает 90 дней на протяжении 180 дней, начиная от даты первого въезда, если целью поездки является туризм или осуществление другой неприбыльной деятельности.

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Отмечается, что утверждение этого Соглашения и последующая реализация его положений будет способствовать развитию украинско-панамских партнерских отношений, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также усилит переговорные позиции Украины относительно либерализации визового режима с другими государствами Центральной и Латинской Америки, граждане которых пересекают внешние границы ЕС без виз.