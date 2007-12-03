Яценюк будет вести переговоры со всеми фракциями

И.о. министра иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен провести консультации со всеми фракциями Верховной Рады относительно его возможного избрания на должность спикера.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью на Первом национальном канале.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, «эти консультации будут проведены только после того, как фракция НУ-НС официально примет решение о выдвижении его кандидатуры». Он напомнил, что пока официального решения фракции по этому вопросу нет.

«Я думаю, при любых обстоятельствах нам нужно вести переговоры со всеми фракциями. Я готов не отчитываться, а вести предметный разговор со всеми фракциями», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он объяснил это тем, что председатель Верховной Рады должен пытаться консолидировать парламент для обеспечения конструктивной работы законодательной ветви власти. Кроме того, А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что председатель ВР не может быть спикером только одной части парламента. "Он не может быть председателем половины Верховной Рады, он не может быть лицом, имеющим узкопрофильный политический интерес", - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока «Наша Украина - Народная самооборона», заседание фракции этой политической силы относительно официального выдвижения А.ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР запланировано на понедельник, 3 декабря.