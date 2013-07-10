Яценюк настаивает, что Клюев и Захарченко причастны к избиению журналистов

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк считает, что перенос на 6 августа рассмотрения в суде уголовного производства по обвинению Вадима Титушко, Михаила Пшука, Андрея Ярошенко и Сергея Приходько в избиении журналистов сделан с целью вынесения им мягкого приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Шевченковского районного суда Киева.

“Сегодня они специально не привели защитников, чтобы оттянуть рассмотрение дела на август, когда будет минимальная политическая активность, чтобы вынести виновным мягкий приговор”, - сказал Яценюк.

По его словам, это дело - одно из наиболее резонансных в Украине, когда «бандиты под прикрытием милиции избивали журналистов и граждан».

В то же время Яценюк выразил убеждение, что приговор должен быть объявлен до саммита в Вильнюсе, чтобы наказание понесли не только четверо исполнителей избиения журналистов, но и его организаторы.

При этом Яценюк в очередной раз выразил уверенность в том, что к организации этого преступления причастны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев и министр внутренних дел Виталий Захарченко, подчиненные которого, по убеждению Яценюка, осуществляли прикрытие.

Яценюк сказал: «Я неоднократно подчеркивал, что, по моей информации, к организации этой акции имеет персональное отношение секретарь Совета национальной безопасности и обороны Клюев. Понятно, что без министра внутренних дел и правоохранительной системы избиение журналистов не могло состояться. И потому эти (Титушко, Ярошенко, Приходько, Пшук) являются исполнителями”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Яценюк на заседании парламента заявил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию нападений на журналистов 18 мая в Киеве должна выяснить роль и место Клюева и Захарченко в «организации провокаций и избиения журналистов».

По информации пресс-службы ВО “Батькивщина”, Яценюк тогда сказал, что комиссия должна расследовать факты избиения журналистов, «факты заведомо спланированной провокации руководством МВД, факты, которые указывают на то, что секретарь СНБО Андрей Клюев лично занимался подготовкой данных провокаций, лично занимался так называемым антифашистским маршем и имеет отношение как к избиению журналистов, так и к тем массовым беспорядкам, которые состоялись 18 мая».

По его словам, также ВСК должна выяснить роль и место Захарченко в организации событий 18 мая. «Почему министр внутренних дел Украины здесь, выступая с высокой трибуны Верховной Рады, вызывающе солгал. Солгал о фактических обстоятельствах и материалах дела, зная, что это не соответствует действительности и что он персонально и его люди инструктировали гопников и имели непосредственное отношение к тем провокациям, которые происходили 18 мая», - подчеркнул он.

Яценюк заметил, что в Интернет-СМИ опубликованы фотографии министра внутренних дел на крыше гостиницы «Интерконтиненталь» вместе с начальником Главного управления МВД в городе Киеве господином Коряком, «которые 18 мая со здания этой гостиницы наблюдали за безпорядками и провокациями, которые происходили тогда, когда начали бить украинских журналистов, когда начали делать то, что в каждой стране влечет за собой отставку министра внутренних дел, председателя СБУ, всего звена правоохранительной системы по городу Киеву».