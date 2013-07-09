Политолог о соглашении с ЕС: Никакого рая не наступит после его подписания

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сегодня во время круглого стола «Украина - Польша: От исторического прошлого к европейскому будущему».

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Он заметил, что чрезмерно завышенные ожидания от подписания этого Соглашения опасны, и к этому вопросу нужно подходить реалистично.

«Никакого рая не наступит после его подписания», - сказал Фесенко, и добавил, что, в то же время, это откроет перед Украиной множество возможностей, и нужно провести большую работу, чтобы они стали ее реальным потенциалом.

В этом, по мнению Фесенко, Украине может помочь Польша, которая имеет большой евроинтеграционный опыт, в частности по имплементации европейского законодательства.

«Здесь не нужно стесняться, нужно этим польским опытом воспользоваться», - сказал он.

Кроме того, политолог считает, что, помогая Украине с евроинтеграцией, Польша реализует собственный интерес как региональный лидер. «Не нужно комплексовать по этому поводу. Если наши интересы совпадают – дай Бог, я думаю, что это нормально», - сказал Фесенко.