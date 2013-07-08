В России сошел с рельсов пассажирский поезд: 15 человек - в больнице (видео)
В России пассажирский поезд сошел с рельсов из-за неисправности подвижного состава или железнодорожного полотна.
В Краснодарском крае России пассажирский поезд № 140 сообщением «Новосибирск – Адлер» сошел с рельсов в результате неисправности подвижного состава или железнодорожного полотна.
Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, в результате аварии 15 человек госпитализировано.
«По предварительным данным, причинами схода вагонов могли быть неисправность подвижного состава или железнодорожного полотна», - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 7 июля примерно в 17.00 мск на 1461-м км перегона Кисляковская - Крыловская Крыловского района Краснодарского края сошли с рельсов 11 вагонов пассажирского поезда, из них 5 вагонов упали на железнодорожное полотно. Состав пассажирского поезда состоял из 19 вагонов.
Погибших нет. За медицинской помощью обратились 25 человек, из которых 15 находятся в больнице. Личности пострадавших устанавливаются.