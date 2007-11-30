Вы знаете, как из 9 разных партий создать монолитную НУ-НС?..

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость создания единой партии на базе блока «Наша Украина - Народная Самооборона», чтобы иметь стабильный парламент.

Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

«Наша Украина - Народная Самооборона» – это не партия одного человека. Сегодня у блока НУ-НС есть девять партий. Вы можете дать рецепт, как для партий, которые имеют свои уставы, свои программы, методы управления найти модель, которая бы создала монолит в рамках блока? Я имею одно желание: все девять политических партий должны быть в одной партии. Подать друг другу руку. Если нужно, оставить вне дискуссии вещи, которые будут детонировать в любой политической силе. И сделать политический проект, который бы привел к единой партии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что 28 ноября встречался с депутатами фракции НУ-НС, которые не подписали соглашение о создании демократической коалиции, и объяснил им, что целью выборов было получить политическую стабильность.

«Миссия «Нашей Украины» может быть очень чувствительной и важной: создать стабильный парламент. И это моя сверхцель. «Наша Украина», как мне кажется, постоянно также делала на этом ударение», - сказал Президент.

«Мы эти конюшни должны почистить, выбросить из них блуд и спекуляции, которые могут возникнуть на том или другом этапе работы парламента. Ведь поверьте, преимущество в два-три голоса большинства над меньшинством – оно важно, когда мы говорим об избрании премьера или спикера, и их можно проголосовать, но когда речь идет о том, как обустроить жизнь страны, начиная от бюджета и заканчивая любым законом, - очень часто двух-трех голосов не хватает», - объяснил он.

В.ЮЩЕНКО также отметил важность нахождения общего языка Партии регионов с вновь созданной коалицией вокруг национальных приоритетов.

В то же время он заметил, что знает о том, что есть определенные круги в БЮТ, в Партии регионов, в других партиях, которые, если допустить их к государственной или правительственной политике, могут изменить ощущение государственных интересов на частные.

«Еще раз повторяю, что главной целью, которая должна нас консолидировать, должны быть не портфели и не должности. А национальные цели. Чтобы потом, через месяц, нас не упрекали, как в том еврейском анекдоте: колхоз создан, теперь шлите нам колхозников, потому что некому работать. Будет создано большинство, но мы не сможем провести через сессионный зал закон!», - сказал В.ЮЩЕНКО.