В Раде хотят послушать отчет Захарченко об изнасиловании женщины милиционерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета заявил первый заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.

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Он подчеркнул необходимость заслушать “отчет Захарченко о ситуации, произошедшей в его ведомстве”.

По словам Ковальчука, министр должен предоставить депутатам информацию о ходе расследования дела по факту ДТП при участии сотрудников СБУ и об изнасиловании женщины милиционерами.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей Infiniti fx35, Toyota corolla, Opel zafira и автобуса «МАЗ». После столкновения Infiniti перевернулся.

Установлено, что за рулем Infiniti был сотрудник СБУ. По предварительным данным, именно этот водитель, проигнорировав правила дорожного движения, в частности красный свет светофора, стал виновником ДТП.

Вследствие ДТП пассажир автомобиля Infiniti от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Позднее работник СБУ, который был пассажиром в Infiniti FX35, умер в больнице.

В Николаевской области 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны милиционер и еще один мужчина.

Также жертва, 29-летняя девушка, указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению преступления.