Олесь Довгий заявил, что его отец за границу не выезжал

Заместитель Киевского городского главы – секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ отмечает, что его отец, народный депутат Украины, член «Нашей Украины» Станислав ДОВГИЙ был, есть и остается в команде Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киеврады, О.Довгий считает, что ряд «крикунов» путем распространения публичной дезинформации прибегли к откровенным манипуляциям с целью давления на его отца. «Я неоднократно отмечал, что благодарный своему отцу – Станиславу ДОВГОМУ – за то, что он всегда демонстрирует уважение и не вмешивается в мою политическую жизнь. В свою очередь, я не имею морального права вмешиваться в его. Я убежден, что позиция Станислава ДОВГОГО относительно коалиционного соглашения никоим образом не связана с вопросами столицы. Мой отец – опытный государственный деятель, мудрый человек и патриот. Интересы государства он ставит выше любых политических амбиций и тем более эмоций», - отметил О.Довгий.

Секретарь Киеврады отметил, что С.Довгий имеет собственное виденье деятельности парламента и вертикали власти, за что его ценят в команде. «Конечно, иногда это виденье может не совпадать с позицией тех, кто потратился на последних парламентских выборах на конкретные политические проекты (и этим гордится) и в настоящее время хочет быстро «отбить» потраченные средства», - подчеркнул секретарь Киеврады.

О.Довгий также прибавил, что "сейчас его отец находится в Украине, и призывал представителей СМИ не распространять относительно него лично и членов его семьи провокационные заявления безответственных политиков, которые базируются на непроверенной информации", идет речь в сообщении пресс-службы Киеврады.