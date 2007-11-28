Наша Украина в 16.00 будет решать, кто виноват и что делать

Депутаты от партии «Наша Украина», входящие во фракцию НУ-НС, сегодня в 16.00 проведут свое заседание с целью определения дальнейших шагов относительно формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила народный депутат, член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА.

По ее словам, заседание состоится в офисе партии «Наша Украина».

Как сказала К.ЛЯПИНА, такое заседание проводится для того, чтобы определиться с тем, как будет действовать фракция НУ-НС в случае, если количество неподписантов коалиционного соглашения (семь) не изменится.

К.ЛЯПИНА заметила, что всем понятно, что если завтра не будет создана демократическая коалиция, то Партия регионов начнет процесс избрания председателя Верховной Рады, не ожидая создания коалиции.

Отвечая на вопрос, на который час сегодня запланирована встреча депутатов от НУ-НС с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, К.ЛЯПИНА отметила, что этого времени она не знает, поскольку не входит в политсовет партии и в группу неподписантов соглашения.