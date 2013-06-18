Об этом сообщила пресс-служба горсовета, пишет Украинская правда.

Согласно информации, о решении суда Дзед сообщил на совещании с заместителями городского головы и руководителями исполнительных органов городского совета.

Как сообщал УНИАН, 12 марта на заседании совета Конотопской городской организации Партии регионов В.Дзеда единогласно исключили из рядов партии за дискредитацию звания члена партии, ущерб репутации ПР и нарушение партийного устава.

29 марта городской совет Конотопа выразил недоверие мэру Дзеду, который в то время находился в отпуске.