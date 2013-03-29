В Конотопе городские депутаты выразили недоверие мэру

В Конотопе Сумской области депутаты горсовета выразили недоверие городскому голове Василию Дзеду.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Конотопского горсовета.

В частности, на очередной сессии Конотопского городского совета, состоявшейся в среду, 27 марта, планировался отчет мэра В.Дзеда о работе за год. Но пленарное заседание прошло без городского головы, так как он ушел в отпуск, при этом не предоставив депутатам материалов отчета для ознакомления, чем вызвал возмущение участников сессии.

Кроме того, секретарь горсовета Николай Башкиров огласил на сессии результаты работы временной депутатской комиссии по проверке фактов неправомерной деятельности В.Дзеда.

Он сообщил, что факты нашли свое подтверждение, поэтому собранные материалы решено было передать в правоохранительные органы.

Как говорится в сообщении пресс-службы, «депутаты вынесли на заседание вопрос о выражении недоверия Василию Дзеду: «за» проголосовало большинство присутствующих». В роботе сессии принимали участие 33 депутата горсовета и председатель Сумского областного совета Геннадий Михайленко.

Сессия не закончила свою работу. Было принято решение провести второе пленарное заседание после выхода В.Дзеда из отпуска, на котором все-таки заслушать его отчет о работе.

Как сообщал УНИАН, 12 марта на заседании совета Конотопской городской организации Партии регионов В.Дзеда единогласно исключили из рядов партии за дискредитацию звания члена партии, нанесение вреда репутации ПР и нарушение партийного устава. Присутствующий на заседании В.Дзед не сумел не привести никаких аргументов в свою поддержку.

На момент избрания мэром Конотопа в 2010 году В.Дзед представлял оппозиционную партию УСДП, но позже сменил партийную принадлежность, вступив в ряды ПР.