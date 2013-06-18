Тимошенко может передвигаться только с помощью медперсонала - Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом под ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове после встречи с Тимошенко сообщил журналистам ее защитник Сергей Власенко.

“Юлия Владимировна не встает. Она жалуется на постоянную боль в спине. Она принимает обезболивающие препараты, она не может самостоятельно передвигаться. Если раньше она передвигалась при помощи ходунков, то она, к сожалению, вынуждена передвигаться с помощью медицинского персонала. Она все время лежит”, - сказал Власенко.

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По его данным, по состоянию на сегодняшний день прием медицинских процедур экс-премьером еще не возобновился.

Власенко также отметил, что защита Тимошенко ожидает приезда немецких врачей. “Как только у них будет минутка в графике, то они, конечно же, сразу приедут”, - сказал защитник.