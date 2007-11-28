Лавринович рассказал, как Янукович может остаться в премьерском кресле

Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА может исполнять обязанности на протяжении года при условии отсутствия сформированной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Если на протяжении года не будет сформирована коалиция, правительство продолжит свою работу», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В тоже время и.о. министра напомнил, что в соответствии с национальным законодательством, Президент Украины не имеет права распускать парламент в течение года после проведения досрочных выборов. «Если Президент будет считать, что он не хочет использовать свое право на роспуск парламента через год, это его исключительная прерогатива, тогда правительство будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока либо не будет сформирована коалиция, либо избран новый состав парламента», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.