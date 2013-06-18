Ефремов намекнул, что Кличко до президентства еще «много топать»
Ефремов считает, что неявка кого-то из лидеров фракций на встречу с Президентом будет “пределом бестактности”.
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что неявка кого-то из лидеров фракций на встречу с Президентом будет “пределом бестактности”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, по поводу заявления лидера фракции «УДАР» Виталия Кличко о том, что он не пойдет на встречу с Президентом Украины в Администрацию Президента.
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Ефремов подчеркнул, что есть процедура, и не Президент должен приходить в парламент для встречи с лидерами фракций.
При этом Ефремов добавил: «Вообще-то, каждый должен соизмерять свой вес и вес руководителя государства за которого, во всяком случае, голосовало больше половины населения».
По его словам, не исключено, что кто-то в будущем может занять этот пост, но для этого «еще много надо топать, чтобы этот путь пройти».
Комментируя заявление Кличко об отказе идти на встречу с Президентом, Ефремов сказал: «Это будет предел бестактности и бескультурья».
Он подчеркнул, что непонятно в такой ситуации, чего же требовала столько времени оппозиция, а теперь отказывается от встречи.
Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор Янукович пригласил на встречу в Администрации Президента руководителей всех парламентских фракций и председателя Верховной Рады.
Как сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак, встреча состоится в среду, 19 июня, в 14.30, в помещении Администрации Президента Украины.
Кличко заявил, что представители фракции “УДАР” завтра на встречу с Президентом не пойдут.
Ранее оппозиция добивалась встречи с Президентом и передала ему список вопросов для обсуждения.