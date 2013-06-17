СМИ: Венецианская комиссия готовит нелестное решение для Украины
Венецианская комиссия одобрила предложения Конституционной ассамблеи по изменению Конституции Украины, исключающие Верховную Раду из процесса назначения судей.
После принятия соответствующих изменений судьи судов общей юрисдикции будут назначаться Президентом по представлению Высшего совета юстиции, пишет газета «Коммерсант-Украина».
В то же время Венецианская комиссия критически оценила Закон "О всеукраинском референдуме" и проект закона о проведении перевыборов в пяти округах, где не были установлены результаты голосования.
"Закон и законопроект представляла первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова, решение комиссии будет обнародовано позже, но по результатам обсуждения можно сказать, что оно нелестное для Украины", - сообщил источник в Венецианской комиссии.
О том, что решение Комиссии по этим вопросам будет негативным, в парламенте знали заранее. "Еще в предварительном выводе Комиссии было сказано, что закон о референдуме противоречит принципам демократии, так как исключает парламент из процесса принятия решений", - заявил народный депутат Сергей Соболев.
В оппозиции готовятся отменить закон, основываясь на выводе Венецианской комиссии. "Партия «УДАР» и ряд общественных организаций подготовили представление в Конституционный суд, чтобы отменить этот закон. Сейчас вполне подходящий момент, а выводы ВК могут стать весомым аргументом для КС", - заявил народный депутат Валерий Карпунцов («УДАР»)
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