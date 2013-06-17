СМИ: Венецианская комиссия готовит нелестное решение для Украины

После принятия соответствующих изменений судьи судов общей юрисдикции будут назначаться Президентом по представлению Высшего совета юстиции, пишет газета «Коммерсант-Украина».

В то же время Венецианская комиссия критически оценила Закон "О всеукраинском референдуме" и проект закона о проведении перевыборов в пяти округах, где не были установлены результаты голосования.

"Закон и законопроект представляла первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова, решение комиссии будет обнародовано позже, но по результатам обсуждения можно сказать, что оно нелестное для Украины", - сообщил источник в Венецианской комиссии.

О том, что решение Комиссии по этим вопросам будет негативным, в парламенте знали заранее. "Еще в предварительном выводе Комиссии было сказано, что закон о референдуме противоречит принципам демократии, так как исключает парламент из процесса принятия решений", - заявил народный депутат Сергей Соболев.

В оппозиции готовятся отменить закон, основываясь на выводе Венецианской комиссии. "Партия «УДАР» и ряд общественных организаций подготовили представление в Конституционный суд, чтобы отменить этот закон. Сейчас вполне подходящий момент, а выводы ВК могут стать весомым аргументом для КС", - заявил народный депутат Валерий Карпунцов («УДАР»)



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