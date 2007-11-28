Тимошенко завалили цветами

Во вторник Юлия Тимошенко отмечала свой день рождения. В этот день лидер БЮТ по традиции исчезла из поля зрения и праздновала в кругу семьи, пишет "Сегодня". Ее соратники по блоку рассказали изданию, что Юлия Владимировна постоянно была вне зоны доступа, поэтому поздравить ее в телефонном режиме удалось только единицам. «Она заранее предупредила, что будет вне зоны», - рассказал «бютовец» Евгений Корнейчук. На публике Тимошенко появится уже в четверг, перед началом работы парламента на заседании фракции. "Вот там все мы ее и поздравим цветами", — говорит нардеп Николай Сивульский.

Что касается местонахождения Юлии Владимировны, то коллеги затруднялись отвечать на этот вопрос. В то же время Корнейчук заверил, что Тимошенко не в Киеве, а уехала за границу. А вот пресс-секретарь зятя Тимошенко Шона Карра сказала, что семейство Карр-Тимошенко находится в Украине, но они отключили телефоны.

Несмотря на то, что офис именинницы был пуст, как рассказал «бютовец» Дмитрий Швец, с самого утра в ее приемную начали нести цветы, в основном розы, которые ближе к обеду просто завалили офис. Один из подарков заслуживает отдельного внимания: днем в приемной появилась цветочная скульптура из нескольких тысяч роз в виде символа БЮТ – красное сердце на белом постаменте. На вопрос, кто его презентовал, Швец ответил довольно уклончиво: друзья. Сам Швец приготовил ей подарок "как для премьер-министра".

Помимо цветов, в офис именинницы от одной из региональных ячеек Украинской социал-демократической партии доставили еще один интересный подарок – ковер с символикой БЮТ. А вот Киевская ячейка «Батькивщины» подарила ей вышитую картину, на которой изображена Андреевская церковь. Депутат Михаил Поживанов собирается подарить икону Божьей матери. "Я утром отправил ей СМСку с поздравлениями, а в ответ получил от нее также СМСку — "Спасибо, Мишенька. Обнимаю!", — рассказал Поживанов.

Баба Параска впервые в отличие прежних дней рождения Юлии Владимировны не смогла лично вручить подарок своему кумиру. "Она сейчас не в Киеве, а когда вернется, то я сама вручу ей вышитый рушник, а передавать его через ее помощников не буду", — сказала героиня Майдана. Подарок вышит оранжевыми, красными и черными нитками, отмечает газета.