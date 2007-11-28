Третьяков считает, что за звонки с Банковой надо отвечать

В случае подтверждения причастности секретариата президента к отсутствию кворума на политсовете партии "Народный союз "Наша Украина", виновные должны быть наказаны или исключены из партии.

Об этом заявил член политсовета "НСНУ" Александр Третьяков в эфире 5 канала.

"Если мы говорим о том, что сказал руководитель партии - что были телефонные звонки - если этот факт будет подтвержден, и действительно существовало так называемое телефонное право Банковой, то люди, виновные в этом, должны быть наказаны", - сказал он.

"Если мы говорим о партийной принадлежности, значит, они должны быть исключены из партии. Если это были факты каких-либо угроз, значит люди, замешанные в этом, должны быть наказаны", - добавил Третьяков.

Комментируя то, что член "НСНУ" Станислав Довгий, который не подписал коалиционное соглашение с БЮТ, улетел за границу, Третьяков сообщил, что Довгий болен раком и потому полетел за границу лечиться.

"Я уверен, что через два дня коалиция будет подписана… За неделю коалиция будет сформирована", - заверил член "НСНУ".

Кроме того, Третьяков выразил мнение о необходимости "принять норму об императивном мандате на один год, за год принять политреформу и этой политреформой отменить императивный мандат".

"В политреформе должна стоять одна из главных фраз – о том, чтобы лишить депутатов неприкосновенности… Это очень простой ход", - объяснил он.

Как известно, во вторник политсовет "НСНУ" был проведен без наличия кворума.

Украинская правда