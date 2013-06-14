Сегодня Венецианская комиссия оценит украинские законопроекты
В Венеции началась 95-я очередная сессия Европейской комиссии «За демократию через право», на которой Венецианская комиссия даст заключения по ряду украинских законопроектов.
Об этом говорится в переданням УНИАН комментарии народного депутата Украины Сергея Кивалова (фракция Партии регионов), который является членом Венецианской комиссии от Украины.
«Именно сегодня Комиссия даст оценку ряду важнейших «украинских» вопросов. Это – внесение изменений в раздел «Правосудие» Конституции Украины, подготовленный Конституционной ассамблеей под руководством Леонида Кравчука и другими украинскими экспертами. Леонид Макарович был приглашен Комиссией для участия в заседании, чтобы лично присутствовать на обсуждении и принятии заключения Комиссии по этому вопросу», - говорится в сообщении пресс-службы Кивалова.
Как подчеркнул депутат, Венецианская комиссия на протяжении многих лет предоставляет Украине консультативную помощь в вопросах реформирования Конституции.
«В свое время эксперты комиссии внесли свой вклад в разработку действующей Конституции, многие положения которой были приняты с учетом их рекомендаций. Думаю, что и сейчас своим заключением Венецианская комиссия в который раз поспособствует усовершенствованию текста Конституции Украины», - сказал Кивалов.
Также, по его словам, сегодня во второй половине дня Комиссия выскажется по поводу резонансных для Украины документов – законопроектах об избирательном законодательстве и о законе о всеукраинском референдуме.