Сегодня Венецианская комиссия оценит украинские законопроекты

Об этом говорится в переданням УНИАН комментарии народного депутата Украины Сергея Кивалова (фракция Партии регионов), который является членом Венецианской комиссии от Украины.

«Именно сегодня Комиссия даст оценку ряду важнейших «украинских» вопросов. Это – внесение изменений в раздел «Правосудие» Конституции Украины, подготовленный Конституционной ассамблеей под руководством Леонида Кравчука и другими украинскими экспертами. Леонид Макарович был приглашен Комиссией для участия в заседании, чтобы лично присутствовать на обсуждении и принятии заключения Комиссии по этому вопросу», - говорится в сообщении пресс-службы Кивалова.

Как подчеркнул депутат, Венецианская комиссия на протяжении многих лет предоставляет Украине консультативную помощь в вопросах реформирования Конституции.

«В свое время эксперты комиссии внесли свой вклад в разработку действующей Конституции, многие положения которой были приняты с учетом их рекомендаций. Думаю, что и сейчас своим заключением Венецианская комиссия в который раз поспособствует усовершенствованию текста Конституции Украины», - сказал Кивалов.

Также, по его словам, сегодня во второй половине дня Комиссия выскажется по поводу резонансных для Украины документов – законопроектах об избирательном законодательстве и о законе о всеукраинском референдуме.