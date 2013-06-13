Грибаускайте оценила шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Братиславе после 18-го саммита глав государств Центральной Европы.

При этом Грибаускайте отметила, что «ситуация все еще сложная, мы еще не вышли на финальный этап. И судьба Вильнюсского саммита еще окончательно не решена, но обе стороны ищут компромисс. И именно это является нашим мессиджем нашим партнерам в ЕС и Украине».

По ее словам, дело экс-премьера Юлии Тимошенко является важным в этом контексте: «Дело Тимошенко - это определенный символ того, что происходит с оппозицией, это символ реформирования органов юстиции».

В то же время Президент Литвы сказала: "Мы как члены ЕС говорим: мы открыты к заключению и подписанию соглашения с Украиной... Нельзя говорить, что только одна сторона является ответственной за все, что происходит. Процесс интеграции долгий и ответственный, Украина нуждается в глубинных реформах разных сфер жизни".

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По ее словам, Украина делает много, но в первую очередь - реформы должны служить народу Украины, демократизации Украины и быть полезными для самой Украины.