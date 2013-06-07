Азаров говорит, что налог для туристов - это пока только идея
Введение налога на выездной туризм обсуждается на уровне идеи, а конкретных законопроектов на этот счет Кабинет министров не рассматривал.
Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на свой странице в социальной сети Facebook.
«Кабмин не рассматривал никаких предложений о введении какого-либо нового законопроекта, связанного с налогом на отдых за границей. Даже само название вызывает у меня возражение», - сообщил глава правительства.
По его словам, единственное, о чем может идти речь в контексте туристических сборов – о возможном разовом сборе, который мог бы использоваться для компенсации туристу какого-либо ущерба, нанесенного ему при пребывании за границей.
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«Такая норма существует во многих странах, но пока это лишь идея, и она не обрела форму нормативного документа. Об этом говорили на заседании правительства, когда слушался отчет Государственного агентства по туризму», - отметил Азаров.
Как сообщал УНИАН, Государственное агентство Украины по вопросам туризма и курортов инициировало введение налога в размере 1% от минимальной зарплаты на зарубежный отдых.
Министерство доходов и сборов Украины ожидает в этом году роста платежей по туристическому сбору с туристов, въезжающих в Украину, на 15-17% - до 45 млн грн, по сравнению с показателем 2012 года.