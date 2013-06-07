В Совете Европы мягко намекнули, что ждут информацию о пленках Мельниченко

Как передает корреспондент УНИАН, в своем решение Комитет констатировал, что так и не получил от Украины информацию, о которой просил во время своего предыдущего заседания в декабре 2012 года.

В решении напоминается, что в декабре Комитет запросил дополнительную информацию в связи с расследованием Генеральной прокуратурой Украины дела против возможной причастности бывшего Президента Леонида Кучмы к убийству журналиста, в частности, по поводу решения Конституционного суда Украины о невозможности использовать «пленки Мельниченко» в качестве доказательств, как такие, которые были записаны незаконным способом.

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Комитет министров, в частности, хотел получить разъяснение относительно того, как законодательством Украины обеспечивается баланс права на эффективное расследование с другими правами, в том числе, правом не получать доказательства незаконным путем. В решении напоминается, что в соответствии с заключением Конституционного суда Украины от 20 октября 2011 года, создается впечатление о необходимости автоматического исключения из судебного процесса всех доказательств, полученных незаконным путем без каких-либо возможностей для баланса конкурирующих интересов.