Начальник колонии говорит, что Тимошенко сыграла спектакль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, по словам начальника колонии, осужденная была ознакомлена с вызовом в суд еще накануне.

"Сегодня я также с ней общался. Сообщил о том, что автомобили для этапирования готовы и, как всегда, ожидают ее под больницей. Предложил проследовать вниз. В ответ осужденная начала вести себя довольно неадекватно. Она начала на меня кричать со словами: "Везите меня в Киев". На разъяснение, что в Киеве судебные заседания не проходит и на сегодняшний день там не запланированы ни допросы, ни слушания, она не обращала внимания и просто кричала. Из комнаты она так и не вышла. Даже не разрешила, чтобы кто-то из работников колонии ей помог", - сказал Игорь Колпащиков.

По его словам, сегодня осужденная Тимошенко просто сыграла очередной спектакль.

"Она делает вид, что не слышит моих слов, и кричит свое. Но это игра на публику, к которой я лично уже давно привык. Единственное, что поражает - это ее цинизм. Она, якобы думает, что все вокруг дураки... и девушки-сотрудницы колонии, и врачи, и вроде бы никто не замечает ее двойной игры. Однако это совсем не так. А такие сцены не делают ей чести", - добавил Колпащиков.

По теме: Судебное заседание по делу ЕЭСУ длилось 17 минут

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, в заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело о нарушениях в деятельности корпорации ЕЭСУ, объявлен перерыв до 5 июля.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Константин Садовский ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Украины Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Судебное заседание продолжалось 17 минут. Решение судьи сторонники Тимошенко встретили возгласами “Позор”.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2013 года Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко о нарушениях в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание ввиду отсутствия в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Кожемякина было перенесено председательствующим судьей Садовским на 7 июня.

6 июня Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу относительно деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.

Сегодня, 7 июня, в 11.35 на территорию ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове прибыл кортеж конвойных автомобилей. Как сообщили сторонники Тимошенко, которые дежурят перед медицинским заведением, на территорию больницы заехали автомобили ГАИ, скорой медицинской помощи и автозак. По их словам, к Тимошенко также приехали ее защитники Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Однако около 14.00 конвой покинул территорию ЦКБ “Укрзалізниці”.