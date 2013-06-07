Почти все депутаты покинули здание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, охрана парламента уже закрыла двери в ложу прессы в сессионном зале ВР, который был пустым еще в 12.15.

Как сообщал УНИАН, вчера оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Сегодня утром оппозиционные депутаты опять заблокировали трибуну и президиум парламента.

В интервью журналистам народный депутат Анатолий Кинах (фракция Партии регионов) заявил, что сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не состоится.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.