Харьковский облсовет собрался в Северодонецк-2

Председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН поставил свою подпись под обращением инициативной группы по проведению в Северодонецке второго съезда депутатов советов всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении, размещенном на сайте Харьковского облсовета.

В сообщении отмечается, «съезд не будет рассматривать политические вопросы, он будет посвящен гуманитарным вопросам и проблеме русского языка в Украине».

Вместе с В.САЛЫГИНЫМ, информирует сайт, обращение под названием «Хватит молчать! Съезд в Северодонецке. Правда и вымысел» подписали также председатели Днепропетровского, Херсонского и Полтавского областных советов Владимир ДЕМЕХИН, Юрий ВИЛКУЛ и Александр УДОВИЧЕНКО. Ранее обращение уже подписали председатель Луганского облсовета Владимир ГОЛЕНКО, первый заместитель председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергей ЦЕКОВ, мэры Симферополя и Николаева Геннадий БАБЕНКО и Владимир ЧАЙКА, секретарь Донецкого городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО, а также народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По мнению авторов обращения, украинское общество «крайне радикализировано», и «противостояние, подогретое рядом выборов», «угрожает перейти все допустимые границы». Они убеждены, что причины радикализации лежат в гуманитарной сфере: «выдавливается и притесняется русский язык», русскоязычные граждане Украины «приравниваются к «пятой колонне», «гитлеровские соратники» объявляются «новыми героями Украины», а «воины-освободители Великой Отечественной войны – оккупантами».

Авторы обращения считают, в частности, что в Украине осуществляется «насильственная и скоростная украинизация», идеологической платформой этих действий являются «разговоры о «титульной нации» и обязательности строительства моноэтнического государства». Согласиться с этим, убеждены авторы обращения, означает «отторгнуть опыт человечества за последние два столетия и выпустить из бутылки опасного джина разжигания национальной вражды, возрождения агрессивного национализма и нацизма, которые поднимают голову, в том числе и из-за того, что мы молчим».

Именно поэтому, заявляют инициаторы, они и хотят провести собрание в Северодонецке, где 28 ноября 2004 г. «во время «так называемой помаранчевой революции» состоялся первый съезд депутатов советов всех уровней», который, как считают они, «предотвратил раскол Украины, хотя определенным силам было выгодно приклеить ему ярлык «сепаратистского».

Авторы обращения отмечают, что «съезд не планирует обсуждать иные вопросы, кроме гуманитарной политики», и верят, что он состоится, «невзирая на уже возникшее противодействие», в том числе со стороны СБУ.