Ющенко уволил Плюща

14:55, 26 ноября 2007
Политика
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Президент подписал указ в воскресенье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ивана ПЛЮЩА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, 12 мая этого года Президент освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке. Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.

 

 

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