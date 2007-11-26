Ющенко уволил Плюща
14:55, 26 ноября 2007Политика
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Президент подписал указ в воскресенье
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ивана ПЛЮЩА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 26 ноября.
Как сообщал УНИАН, 12 мая этого года Президент освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке. Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.
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