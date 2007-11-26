Ющенко уволил Плюща

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ивана ПЛЮЩА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, 12 мая этого года Президент освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке. Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.