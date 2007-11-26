Сацюк подал в суд на Ющенко

Бывший заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК обратился в Окружной административный суд г. Киева с требованием признать противоправным указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 29 октября этого года, которым он был лишен воинского звания генерал-майора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат В.САЦЮКА Виктор ПЕТРУНЕНКО.

По его словам, этот иск адресован Президенту Украины В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК занимал должность первого заместителя председателя СБУ с апреля по декабрь 2004 года.

Уголовное дело в отношении В.САЦЮКА было возбуждено летом 2005 года Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины по части 3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 2 статьи 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и части 3 статьи 358 (использование явно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. По делу было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

1 марта этого года в.и.о. руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявил журналистам, что НЦБ сняло из международного розыска бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, поскольку дело в отношении него закрыто.

29 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым отменил указ своего предшественника Леонида КУЧМЫ о присвоении В.САЦЮКУ воинского звания генерал-майора.

6 ноября Генпрокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного дела в отношении В.САЦЮКА, возбужденного по фактам незаконного присвоения ему воинских званий, использования диплома о высшем образовании и получении в связи с этим заработной платы. Проведение досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины