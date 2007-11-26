У Тимошенко готовят ”бомбу”

БЮТ собирает и систематизирует данные о попытках подкупа членов фракции представителями Партии регионов. При этом особое возмущение в рядах БЮТ вызывает то, что за последнее время сумма вознаграждения за срыв договоренностей между "Нашей Украиной–Народной самообороной" и Блоком Юлии Тимошенко выросла вдвое – до $10 млн. Об этом пишет "Коммерсант-Украина". В Партии регионов утверждают, что их политические оппоненты просто ищут способ переложить ответственность за провал в создании демократической коалиции.

О том, что представители Партии регионов (ПР) предлагают депутатам фракций БЮТ и блока "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) материальную компенсацию за помощь в срыве договоренностей о создании коалиции, первым изданию рассказал народный депутат Виктор Уколов (БЮТ). По его словам, чуть больше двух недель назад, 9 ноября в киевском ресторане Le Grand Cafe, состоялась его встреча с "давним товарищем". "Они изначально выбирают в качестве посредников родственников, друзей, и это абсолютно верный расчет – никто не пойдет на пресс-конференцию уже из-за того, чтобы не подвести такого человека",– отметил господин Уколов. Сам он также отказался назвать фамилию посредника, отметив лишь, что это представитель действовавшего на тот момент Кабинета министров.

Именно на этой встрече, по словам народного депутата, ему предлагали $10 млн в обмен на то, что, зарегистрировавшись и приняв присягу, он поедет отдыхать за границу или заболеет. "Цель – помешать созданию коалиции и сорвать голосование за Юлию Тимошенко как премьер-министра",– объяснил Ъ народный депутат. По его словам, встреча проходила в присутствии еще одного человека. "Он демонстративно ничего не заказывал, однако наблюдал за нашей встречей. Мне сказали, что это помощник Андрея Клюева (сейчас и. о. вице-премьера, народный депутат фракции Партии регионов.–Ъ)",– уточнил Виктор Уколов. Материальное вознаграждение якобы предлагалось от имени тогдашнего вице-премьера. "Деньги предлагали наличными. Следующая встреча должна была произойти в кабинете вице-премьера",– сообщил господин Уколов.

Сразу же после этой встречи Виктор Уколов рассказал о поступившем предложении Юлии Тимошенко: "Мы с ней посмеялись над этим, и она сказала, что я не первый". Обращаться в правоохранительные органы с заявлением он отказался. "Это (посредник) мой очень близкий товарищ, и я не хотел бы его подводить,– объяснил он.– С другой стороны, в стране, где не раскрываются заказные убийства политиков, вряд ли имеет шанс быть раскрытым дело о попытке дать взятку".

Вчера в беседе с представителями БЮТ выяснилось, что фракция готовит пресс-конференцию, в ходе которой депутаты намерены обнародовать видеозаписи, на которых зафиксированы попытки политических оппонентов подкупить депутатов их фракции. "Сейчас все это систематизируется. Мы дождемся, когда предложения перестанут поступать, и по итогам проведем пресс-конференцию",– рассказал Ъ народный депутат Андрей Сенченко. Таким образом БЮТ собирается положить конец "этим наглым выходкам". "Сначала предлагали $5 млн, потом 7 млн, дошли до 10 млн с дополнительными бонусами, в зависимости от того, у кого какие проблемы и задачи",– пояснил господин Сенченко. Подтвердив, что предложение о материальной компенсации поступало и ему, депутат отказался сообщить подробности. "Поймите меня правильно: мы готовим презентацию, это в какой-то мере бомба, и рассказывать об одном фрагменте... увидите все по телевизору",– пообещал он. Впрочем, не дождавшись обещанной пресс-конференции, народный депутат Виктор Уколов вчера в эфире "Пятого канала" повторил рассказанную "Коммерсанту" историю.

В Партии регионов заявления депутата от БЮТ называют реализацией схемы, цель которой – найти оправдание отсутствию коалиции БЮТ и НУНС. "Уже надоело, чуть что – сразу все начинают валить на Партию регионов. Что на прошлых выборах мы доллары самосвалами в парламент завозили, что на этих! Плохому танцору сами знаете, что мешает, а такие разговоры уже вызывают аллергию",– возмутился народный депутат Василий Хара.