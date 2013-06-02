В КИУ не исключают, что выборы мэра Василькова будут обжалованы в суде
18:29, 02 июня 2013Политика
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В Комитете избирателей Украины не исключают, что выборы городского председателя Василькова на Киевщине будут обжалованы в судебном порядке независимо от их результатов.
Черненко: Выборы в Василькове проходят трудно
Об этом журналистам заявил председатель КВУ Александр Черненко.
«Выборы в Василькове проходят тяжело, с низкой явкой избирателей и вмешательством народных депутатов в избирательный процесс», - сказал Черненко.
По его мнению, принимая во внимание течение событий, не исключено, что независимо от результатов голосования будут не только иски в суды от разных сторон-участниц избирательного процесса, но и «возможно создание в парламенте временных следственных комиссий».
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