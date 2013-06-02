В КИУ не исключают, что выборы мэра Василькова будут обжалованы в суде

Об этом журналистам заявил председатель КВУ Александр Черненко.

«Выборы в Василькове проходят тяжело, с низкой явкой избирателей и вмешательством народных депутатов в избирательный процесс», - сказал Черненко.

По его мнению, принимая во внимание течение событий, не исключено, что независимо от результатов голосования будут не только иски в суды от разных сторон-участниц избирательного процесса, но и «возможно создание в парламенте временных следственных комиссий».