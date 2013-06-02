УДАР заявляет, что в Василькове уже «каруселят»

Народные депутаты Украины и наблюдатели от партии «УДАР» фиксируют разнообразные правонарушения на внеочередных выборах городского головы Василькова, самым распространенным из которых являются голосование граждан без местной прописки (регистрации).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа.

«Открытие избирательных участков прошло более или менее спокойно, хотя на некоторых из них возникали ситуации, когда не хотели регистрировать официальных наблюдателей от общественных организаций и кандидатов на выборах. Однако уже на протяжении первых часов голосования представители УДАРа обнаружили автомобили, которые возили жителей Вишневого по разным избирательным участкам. Эти люди пытаются проголосовать за других лиц или же вынести с участка избирательный бюллетень. Членов УИК и лиц, которые принимают участие в организации технологии «Карусель», выделяют специфический цвет одежды и цветные пометки в паспортах», - сообщили в партии «УДАР».

Также в партии добавили: «Буквально только что на избирательном участке № 321280 гражданин с киевской пропиской, находясь в нетрезвом состоянии, пытался проголосовать за другое лицо. Наблюдатели от оппозиционного кандидата Сергея Сабова оперативно отреагировали и вызвали милицию, в результате мужчина был задержан».

«По имеющейся у депутатов от УДАРа информации, в списках избирателей города Василькова около 2 тысяч «мертвых» душ, бюллетени которых могут быть использованы для фальсификации результатов голосования. Все выявленные нарушения избирательного законодательства фиксируются партийными активистами и составляются соответствующие акты», - говорится в сообщении.