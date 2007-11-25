Тарасюк: Россия должна платить за базы ЧФ свыше 2 млрд. долларов в год

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что Россия должна платить за базирование ЧФ в Украине ежегодно более двух миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно увеличения цены на российский газ для Украины в привязке с увеличением цены на транспортировку газа и арендой Черноморского флота.

«Что касается Черноморского флота, эти понятия не связаны между собой. Но я выступал и выступаю за то, чтобы российская сторона выполняла свои обязательства по двусторонним соглашениям», - отметил он и прибавил, что «Россия до сих пор не платит Украине ни одной копейки за базирование Черноморского флота».

«Та символическая сумма 97 млн. долларов на год, что якобы списывается из якобы государственного долга, она является порочной. Даже, если хотите, антигосударственной позицией тогдашнего руководства нашего государства, которые приняли такую позицию», - считает. Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, «фактически Россия создала искусственный долг за поставки газа хозяйственным субъектам и мы это приняли». «Наша ошибка сознательная или несознательная заключается в том, что мы принимаем этот долг как государственный. То есть, долги хозяйственных субъектов. А, приняв это, мы согласились на то, что часть этого долга Россия будет нам компенсировать. Ну это же нонсенс. Фактически государство расплачивается за олигархов, которые за бесценок взяли предприятия, которые «на шару» брали газ, а государство за это рассчитывается. Это может быть только в Украине», - отметил Б.ТАРАСЮК.

«Следовательно, Россия должна платить нормальную арендную цену за использование земельных участков и помещений, которые предоставлены ей во временную аренду. По оценке специалистов, такая цена ежегодно должна составлять свыше 2 миллиардов долларов», - подытожил политик.