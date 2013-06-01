Джемилев назвал кандидатов в председатели меджлиса

Об этом в интервью ZN.UA заявил нынешний лидер Меджлиса Мустафа Джемилев.

Он отметил, что на первых порах будет помогать новоизбранному главе. "Я буду, конечно, рядом, далеко не уйду от Меджлиса. Для меня главное, чтобы система работала, чтобы деятельность Меджлиса не зависела от личности. Потому что многие недруги думают, что вот два-три динозавра уйдут со сцены, а потом он станет ручным. Этого не будет", - сказал он.

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Джемилев сообщил, что Курултай скорее всего изберет нового председателя Меджлиса в августе. "В начале июня заканчиваются выборы делегатов Курултая, но поскольку после подведения результатов начнется месяц Рамадан, думаю, что сессия Курултая будет в августе", - сообщил он.

Он назвал имена трех возможных кандидатов на пост главы меджлиса.

"Это Рефат Чубаров, Ремзи Ильясов, еще Ахтема Чийгоза назвал, хотя он вряд ли согласится, зная свой характер. Вот если бы деловые качества Рефата Чубарова и Ремзи Ильясова соединить в одно… Ильясов - очень хороший организатор, хотя он не публичен, не выступает, не дипломат. А у Рефата слабость другая: все хочет сделать сам, а когда не успевает, вспыхивает", - сказал Джемилев.

Джемилев также отметил, что его уход с поста никак не связан с трагедией, произошедшей в его семье. "Эта ситуация меня не сломает. А с поста главы Меджлиса я и так собирался уходить. Общеизвестно, что на предстоящем Курултае будет избран новый председатель. Поэтому это не может быть растолковано, как будто я ухожу из-за этой драмы - мой уход запланирован намного раньше", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 32-летний сын Джемилева Хайсер в Бахчисарае застрелил 44-летнего Февзи Эдемова. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал для Хайсера меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, сейчас он находится в СИЗО.