Мустафа Джемилев готов сложить депутатский мандат

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю трагедии, связанной с убийством его сыном другого человека.

Так, на вопрос журналистов, будет ли он сдавать мандат нардепа, как уже предложили некоторые политики, глава меджлиса ответил: "Вопрос о депутатском мандате решает Верховная Рада, если там сочтут нужным, я уйду. Поверьте мне, я не так уж им дорожу, у меня работы по горло и здесь хватает".

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Говоря о своем председательстве в меджлисе, Джемилев заявил, что уже давно не держится за эту должность и вопрос о его отставке с этого поста решен.

"Вопрос отставки председателя меджлиса уже решен давно. Еще в 2007 году мы это бурно обсуждали, но не получилось... На последней сессии курултая мы этот вопрос обсуждали, четко принято решение, что будет новый состав меджлиса и новый глава", - цитирует Украинская правда.

С предложением лишить Джемилева мандата со своей страницы в Facebook обратился депутат Симферопольского горсовета от "Русского единства" Дмитрий Полонский.