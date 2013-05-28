ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, были зарегистрированы кандидатами в народные депутаты Украины:

от “Селянской партии” Будаева Светлана Александровна,

от политической партии “Держава” - Дергач Виктор Иванович,

от “Демократической партии венгров Украины” - Мажник Леонид Леонидович,

от политической партии “Казацкая Украинская партия” - Беспалько Леонид Анатолиевич,

самовыдвиженец Беспалов Олег Павлович,

от Социал-демократической партии (объединенной) - Сипалов Сергей Александрович,

от “Партии государственного нейтралитета Украины” - Могиленко Юрий Викторович,

от политической партии “Народная инициатива” - Брусенцов Дмитрий Евгеньевич,

от политической партии “Социал-патриотическая Ассамблея Славян” - Храпко Дмитрий Николаевич

от “Славянской партии” - Бобошко Артем Андреевич.

Также на сегодняшнем заседании ЦИК приняла постановление об уничтожении лишних записей в Государственном реестре избирателей в количестве 3359.

Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 224 в Севастополе состоятся 7 июля 2013 года.

Напомним, 22 марта Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был избран в парламент в 224-м мажоритарном округе, в связи с назначением его министром обороны.