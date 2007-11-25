Путину еще неделю будет не до Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ может состояться в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью телеканала “1+1” в воскресенье вечером.

По словам Президента, сегодня нет никаких препятствий для установления даты проведения российско-украинской комиссии “Путин - Ющенко”.

В то же время В.Ющенко заметил, что “у двух сторон есть нюансы: у украинской – завершение формирования коалиции, у российской – завершение выборов, назначенных на 2 декабря”.