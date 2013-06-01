Яценюк: игра с Москвой направлена на личные гарантии Януковича

Об этом Яценюк заявил в Донецке, отвечая на вопрос УНИАН о подписании в Минске премьер-министром Николаем Азаровым меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной.

«Я так понимаю, что украинская власть опять заигрывает, это означает, что она не собирается делать то, что ждет от нее вся Украина», - сказал Яценюк.

Он объяснил: «Первое - нельзя сидеть одним местом на двух стульях, потому что, как правило, провалишься. Второе - нельзя врать. Третье - если вы сказали честно, что идете в Евросоюз, а мы как оппозиция на этом настаиваем, то в Вильнюсе на саммите должно быть подписано это соглашение. И четвертое - с нашими российскими партнерами отношения надо выстраивать в рамках соглашения о зоне свободной торговли, которое уже подписано, но почему-то не выполняется нашими российскими партнерами».

Яценюк предположил, что данная игра украинской власти с Москвой нацелена только на то, чтобы Президенту Виктору Януковичу удержаться на своей должности.

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«Думаю, одна из задача персонально Виктора Януковича - это получить личные гарантии сохранения власти», - сказал лидер оппозиции.

При этом он добавил: «Евродемократия дает гарантии только тем людям, которые беспокоятся о своем народе. Поэтому Янукович чудесно понимает, что в рамках европейской демократии ему сложно получить такие гарантии, так он натворил много бед».

По мнению Яценюка, «Янукович хочет сам себя спасать лично, вот пусть и договаривается с Путиным о своих личных гарантиях, но это не тот курс, который будет принимать Украинское государство».