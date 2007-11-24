Президент объявил 2008 год в Украине Годом памяти жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил 2008 год в Украине Годом памяти жертв Голодомора.

Об этом идет речь в Указе главы государства № 1144/2007 от 24 ноября, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента.

Указ главы государства направлен на чествование памяти миллионов граждан, которые стали жертвами Голодомора 1932 – 1933 годов, и донесение правды о геноциде Украинского народа до украинской общественности и международного сообщества и издан в связи с 75-й годовщиной этой трагедии.

Президент поручил координационному совету по подготовке мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине совместно с Организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий в связи с 75-й годовщиной голодомора в Украине обеспечить организацию и координацию мероприятий по проведению Года памяти жертв Голодомора.

При этом Кабмин должен проанализировать состояние выполнения Закона Украины «О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине», нормативно-правовых актов относительно подготовки мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора и принять необходимые меры по обеспечению их реализации. Кроме того, на правительство возложена задача решить в установленном порядке вопрос финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением Года памяти жертв Голодомора.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины при участии Международного координационного комитета Всемирного конгресса украинцев должны разработать в месячный срок план тематических мероприятий, посвященных 75-й годовщине Голодомора, и обеспечить его реализацию заграничными дипломатическими учреждениями Украины с привлечением украинской общественности за границей.