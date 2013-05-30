Эксперт думает, что статусом наблюдателя в ТС Украине Россия маскирует свой провал

Предоставление Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе - это информационная операция прикрытия крупного провала российской дипломатии, поскольку российской стороне не удалось убедить Украину изменить интеграционный курс. Об этом в эфире «5 канала» заявил политический эксперт Центра передовых правовых инициатив Андрей Дорошенко.

«Мы являемся свидетелями определенной информационной операции прикрытия крупного провала российской дипломатии. Правильно было сказано о том, что 2 года мы отстаивали формулу «3 +1», которая предусматривает, что Украина ни при каких обстоятельствах не вступит в Таможенный союз, а будет идти и двигаться в Европейский союз. Речь идет о том, что два года фактически торговались и с Европой, и с Россией - это нормально. И вот наконец сложилась ситуация при которой стало очевидно, что в ноябре 2013 Соглашение об ассоциации с ЕС скорее всего будет подписано, таким образом в представлении общественного мнения мира будет ситуация, что Россия проиграла Украину, что Украина пошла в Европейский союз. Конечно, в таких условиях российская администрация была вынуждена срочно что-то выдумывать и поэтому пошла на согласование статуса наблюдателя - это наш успех», - заявил Дорошенко