Опрос: 42% экспертов считают акцию «Вставай, Украина!» неэффективной

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

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42,9% опрошенных считают указанную акцию неэффективной и не способной обеспечить достижение поставленных оппозицией целей.

Половина опрошенных (50,0%) считают акцию «Вставай, Украина!» частично эффективной. При этом только двое из опрошенных экспертов (7,1%) считают завершившуюся акцию эффективной и способной привести к росту протестных настроений в обществе.

Экспертный опрос «Оценка политической ситуации в Украине в контексте проведения протестных акций оппозиции и объединения оппозиционных политических сил» проведен 23-28 мая 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Всего в ходе исследования было опрошено 28 квалифицированных политических экспертов – известных политологов, социологов, аналитиков и журналистов, компетентных в теме исследования. Отбор осуществлялся с помощью метода рекомендации и путём анализа аналитических публикаций по политической ситуации в Украине в отечественных СМИ.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Бала Виталий (политолог, политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политолог), Булгак Павел (журналист, политический эксперт), Выдрин Дмитрий (политтехнолог), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком»), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Копатько Евгений (социолог, глава компании «Research and Branding Group»), Кругляковский Павел (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Макитра Ярослав (политтехнолог), Матвиенко Константин (политолог, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины), Поляков Владимир (политтехнолог), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, президент телеканала TВі), Романенко Юрий (политтехнолог), Солонтай Александр (политический эксперт), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Таран Сергей (политолог, Председатель Правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины»).