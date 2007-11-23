Ющенко назвал Раду проблемой №1 в стране

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что украинский парламент пока остается источником политической нестабильности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

В частности, говоря о начале работы нового парламента, Президент отметил необходимость его стабильной деятельности. «Все общество начинает понимать - проблемой номер один в этой стране становится не макроэкономика, не социальные стандарты, не вещи, которые касаются тех или других отраслевых моментов, а политическая нестабильность», - отметил В.ЮЩЕНКО. При этом он подчеркнул, что источником этой нестабильности до сих пор был и пока еще, к сожалению, остается украинский парламент.

Кроме того, в интервью речь шла об актуальности реформирования угольной отрасли, учитывая аварию на шахте имени А.Ф.Засядько; решении с Россией вопросов, связанных с катастрофой в Керченском проливе; о 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Первая часть интервью выйдет в эфир «1+1» в субботу, 24 ноября, в 19.30, вторая - в воскресенье, 25 ноября, в 19.30.