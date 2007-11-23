Тимошенко говорит, что коалиция таки будет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что демократическая коалиция будет создана.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она подчеркнула, что «коалиция будет».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, совместное заседание фракций БЮТ и «Нашей Украины – Народной самообороны” может состояться и сегодня, но, по ее словам, это зависит от НУ-НС.

В то же время она отказалась комментировать ситуацию, что 8 членов НУ-НС до сих пор не подписали коалиционное соглашение.

Ю.ТИМОШЕНО подтвердила, что фракции НУ-НС и БЮТ планируют во вторник, 27 ноября, прийти на заседание.

По ее словам, перенос заседания ВР на четверг, 29 ноября, «является нарушением закона и регламента”. “И вообще странно, когда столько проблем в стране, не собирают ВР – Партия регионов практически оттягивает начало сессии. Это, по моему мнению, выглядит антигосударственно», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председательствующая сегодня на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.