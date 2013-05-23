Одарич проиграл суд против горсовета относительно лишения его мэрства

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером судья Сосновского районного суда города Черкассы Елена Марцишевская огласила решение, которым Одаричу отказано в удовлетворении его иска к Черкасскому горсовету. Суд отклонил все требования Одарича.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Апелляционном суде Киева.

В комментарии после заседания суда адвокат Одарича Валентина Теличенко заявила, что ее клиент обязательно будет обжаловать это решение суда. Она отметила, что это решение стало еще одним из тех, что свидетельствуют о проблемах правосудия в Украине, и негативно отразится на репутации страны.

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В свою очередью адвокат Черкасского горсовета Андрей Федур высказал мнение, что дело «Одарич против горсовета» было простым, как грех.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского горсовета досрочно прекратили полномочия мэра Черкасс Одарича. ”За” проголосовали 40 депутатов из 42 присутствующих. Решения об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако Одарич считает решение нелегитимным, поскольку для такого решения нужно 2/3 голосов, а в Черкасском горсовете голосуют 60 депутатов и городской голова. Соответственно, две трети - это 41 голос.

17 мая состоялось первое заседание Сосновского райсуда Черкасс, который перенес слушание дела по иску экс-мэра Черкасс Одарича к Черкасскому горсовету на 23 мая.