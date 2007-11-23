Нардепы ушли из Верховной Рады (дополненная)

Следующее пленарное заседание Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в четверг, 29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председательствующая на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, закрывая первое пленарное заседание парламента шестого созыва.

Такое заявление вызывало возмущение членов фракции БЮТ, которые начали выкрикивать, что вопрос даты проведения следующего пленарного заседания должен выноситься на голосование.

Депутаты от фракции БЮТ до сих пор не покинули сессионный зал.

При этом, после завершения перерыва, депутаты от фракции НУ-НС вообще не явились в сессионный зал.