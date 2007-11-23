Матвиенко: Мороз опозорил должность

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что сегодняшнее выступление председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА об авантюрности внеочередных выборов наносят удар по парламентаризму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, комментируя выступление А.МОРОЗА на открытии первой сессии ВР VI созыва.

Также А.МАТВИЕНКО считает, что А.МОРОЗ своими заявлениями опозорил должность председателя Верховной Рады.

По словам народного депутата, бывший спикер в своем выступлении высказался о собственных обидах.

«Он доказал, что не может иметь доверия ни у депутатов, ни в общества», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на открытии первой сессии Верховной Рады VI созыва А.МОРОЗ заявил, что досрочные парламентские выборы были задуманы как авантюра “только для удовлетворения политиканских интересов нескольких человек”.

Во время выступления А.МОРОЗА народные депутаты от БЮТ и НУ-НС ушли из сессионного зала и вернулись, когда он закончил свою речь.