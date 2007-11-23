Луценко надеется на коалицию к 13.55

Один из лидеров “Наша Украина – Народная самооборона”, народный депутат Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что до завершения объявленного в Верховной Раде перерыва (до 13.55) коалиция демократических сил будет сформирована.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что в перерыве для формирования фракций, состоится совместное заседание фракций НУ - НС и БЮТ, на котором будут сняты все вопросы, касающиеся соглашения.

«Камней, которые препятствовали бы созданию коалиции, нет. Есть мелкие камушки. Их можно убрать, можно не обращать внимания», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он рассказал, что на уровне политсоветов двух блоков все вопросы согласованы. В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, отдельные народные депутаты из обеих политических сил имеют свои предложения, которые должны быть обсуждены и по которым должно быть принято решение.

«Сейчас председатель объявил перерыв для создания фракции и коалиции. Мы пойдем и официально создадим фракцию. Мы уже официально приняли решение, и 72 члена НУ-НС подписали заявление о вступлении во фракцию, даже Ивана Степановича (ПЛЮЩА – УНИАН) нашли, и он написал заявление. Теперь наш вопрос – создать коалицию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что существует два варианта: первый – после перерыва будет объявлено только о создании фракции; второй – будет объявлено «о создании фракции, о создании коалиции».

Говоря о сроках избрания В.КИРИЛЕНКО на должность председателя парламента, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что после юридического оформления коалиции будет открыт путь к избранию спикера.

Он подтвердил информацию, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО действительно не выдвигал кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность Председателя ВР, предлагая ему сосредоточиться на работе по созданию единой партии. «Но фракция решила по-другому», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на встрече депутатов от НУ - НС с Президентом за выдвижение кандидатуры В.КИРИЛЕНКО на должность спикера проголосовало подавляющее большинство из 72 представителей блока.