Янукович сложил полномочия

Кабинет Министров Украины сложил свои полномочия перед Верховной Радой Украины VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на первом заседании ВР VI созыва объявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы сформированного нового правительства.