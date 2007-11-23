Янукович сложил полномочия
12:18, 23 ноября 2007Политика
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Премьер объявил об этом в ВР
Кабинет Министров Украины сложил свои полномочия перед Верховной Радой Украины VI созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на первом заседании ВР VI созыва объявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы сформированного нового правительства.
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