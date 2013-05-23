Председатель ВСУ Романюк принес присягу члена Высшего Совета юстиции
13:15, 23 мая 2013Политика
561
Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк принес присягу члена Высшего совета юстиции.
Романюк принял присягу члена Высшего Совета юстиции
Как передает корреспондент УНИАН, церемония принесения присяги состоялась в парламенте.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что, “в соответствии со ст. 131 Конституции Украины, председатель Верховного Суда Украины по должности входит в состав Высшего Совета юстиции”. Он отметил, что в связи с этим Романюк должен принести присягу члена ВСЮ.
Как сообщал УНИАН, 17 мая Пленум ВСУ на 5 лет избрал Романюка председателем суда. За него проголосовали 28 судей, 17 высказались против, 1 бюллетень был признан недействительным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter