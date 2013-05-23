Председатель ВСУ Романюк принес присягу члена Высшего Совета юстиции

13:15, 23 мая 2013
Политика
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Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк принес присягу члена Высшего совета юстиции.

Романюк принял присягу члена Высшего Совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, церемония принесения присяги состоялась в парламенте.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что, “в соответствии со ст. 131 Конституции Украины, председатель Верховного Суда Украины по должности входит в состав Высшего Совета юстиции”. Он отметил, что в связи с этим Романюк должен принести присягу члена ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Пленум ВСУ на 5 лет избрал Романюка председателем суда. За него проголосовали 28 судей, 17 высказались против, 1 бюллетень был признан недействительным.

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