Председатель ВСУ Романюк принес присягу члена Высшего Совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, церемония принесения присяги состоялась в парламенте.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак напомнил, что, “в соответствии со ст. 131 Конституции Украины, председатель Верховного Суда Украины по должности входит в состав Высшего Совета юстиции”. Он отметил, что в связи с этим Романюк должен принести присягу члена ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Пленум ВСУ на 5 лет избрал Романюка председателем суда. За него проголосовали 28 судей, 17 высказались против, 1 бюллетень был признан недействительным.