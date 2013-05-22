Герега закрыла сегодняшнее заседание сессии Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, о следующем заседании сессии она ничего не сообщила. Вместе с тем перед закрытием председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяна Мелихова зачитала заявление депутатов фракции, в которой они требовали закрыть эту сессию, поскольку полномочия нынешнего Киевсовета через одиннадцать дней завершаются, и заседание больше не должны проводиться.

Как отмечалось в заявлении, закрытие сессии станет дополнительным сигналом для народных депутатов Верховной Рады Украины в вопросе назначения выборов Киевсовета и Киевского городского головы. Политсила призвала других депутатов и всех киевлян консолидировать усилия для того, чтобы выборы в Киеве состоялись в этом году.

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Как сообщал УНИАН, председатель фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей Омельяненко уверяет, незаконно сессия Киевсовета собираться не будет.

«Незаконно сессию никто собирать не будет. Сессия, если собираться (после 2 июня - УНИАН), то только исключительно на основании документов, полученных из Конституционного Суда или Верховной Рады Украины», - сказал А.Омельяненко. По его словам, следующее заседание сессии Киевсовета нынешнего созыва, о котором говорила Галина Герега на брифинге, может состояться до 2 июня, т.е. до даты, когда, по утверждению определенной части юристов и социологов, завершаются полномочия нынешнего Киевсовета. В частности, он назвал 28 мая как возможную дату проведения следующего заседания сессии. При этом А.Омельяненко отметил, что после 2 июня, чтобы собрать сессию, необходимо иметь соответствующее разъяснение КС или решения Верховной Рады. Он отметил, что только на основании этих документов созыв сессии будет законным после указанной даты. Если этих решений не будет, то и заседание сессии назначаться не будет, добавил он.