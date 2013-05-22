Янукович прибыл на футбол
19:56, 22 мая 2013Политика
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Янукович прибыл в Харьков, где посмотрит финальный матч Кубка Украины по футболу.
Начинается финал
Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Харьков, где посмотрит финальный матч Кубка Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Перед началом матча глава государства пообщался с болельщиками обеих команд, которые собрались возле стадиона. Янукович поинтересовался их предматчевым настроением и прогнозом, кто сегодня победит.
«Сегодня будет матч дружбы, а победит сильнейший», - сказал Президент.
Он также добавил, что сегодня победит «хороший футбол».
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