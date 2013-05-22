Янукович прибыл на футбол

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Харьков, где посмотрит финальный матч Кубка Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Перед началом матча глава государства пообщался с болельщиками обеих команд, которые собрались возле стадиона. Янукович поинтересовался их предматчевым настроением и прогнозом, кто сегодня победит.

«Сегодня будет матч дружбы, а победит сильнейший», - сказал Президент.

Он также добавил, что сегодня победит «хороший футбол».