Нардепы два часа будут ставить автографы

Торжественное заседание первой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты в течение двух часов будут подписываться под присягой.

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ поздравил новоизбранных депутатов и предоставил слово представителю КПУ Ивану ГЕРАСИМОВУ как самому старшему депутату зачитать с трибуны парламента присягу народного депутата. После этого А.МОРОЗ закрыл торжественное заседание ВР.

Он сообщил, что подписание присяги продлится два часа, а в 12.00 начнется первое заседание ВР шестого созыва.

В сессионном зале присутствовали представители всех политических сил, которые прошли в парламент.

Представители БЮТ были одеты в белые свитера с символикой блока. Представитель БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО был в офицерской форме.

В торжественном заседании парламента принимали участие бывшие президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА, представители духовенства, дипломатических миссий и руководство регионов Украины.