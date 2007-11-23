Нардепы два часа будут ставить автографы
В 12.00 начнется первое заседание ВР
Торжественное заседание первой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты в течение двух часов будут подписываться под присягой.
Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ поздравил новоизбранных депутатов и предоставил слово представителю КПУ Ивану ГЕРАСИМОВУ как самому старшему депутату зачитать с трибуны парламента присягу народного депутата. После этого А.МОРОЗ закрыл торжественное заседание ВР.
Он сообщил, что подписание присяги продлится два часа, а в 12.00 начнется первое заседание ВР шестого созыва.
В сессионном зале присутствовали представители всех политических сил, которые прошли в парламент.
Представители БЮТ были одеты в белые свитера с символикой блока. Представитель БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО был в офицерской форме.
В торжественном заседании парламента принимали участие бывшие президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА, представители духовенства, дипломатических миссий и руководство регионов Украины.